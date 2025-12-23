Пользователи «ВКонтакте» выбрали лучшие и надоевшие мемы 2025 года

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» определили самые популярные и надоевшие мемы 2025 года с помощью голосования в мини-приложении «Годнометр», сообщает пресс-служба VK.

«ВКонтакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia подвела итоги года и назвала главные мемы 2025 года. Пользователи выбирали фаворитов в специальном мини-приложении. Победителем стал мем «Сам решу-у», появившийся после выпуска «Шоу Воли» с участием Розы Сябитовой и ее сына Дениса, который повторял фразу «Да я сам решу».

Второе место занял мем «Лев, который все делает без удовольствия», основанный на старых демотиваторах. Тройку лидеров замкнул «Кот Окак» — результат соединения изображения черного кота и силуэта человека в капюшоне, популярность которого пришлась на май 2025 года.

Четвертое место досталось мему «А ниче тот факт, что», который стал слоганом зумеров благодаря блогеру Михаилу Сущих (Palswick). Пятерку лучших замкнул «Кот Бро и т. д.» — изображение серого кота, массово распространившееся в октябре.

Пользователи также выбрали самые надоевшие мемы года. Лидером антирейтинга стала кукла Лабубу, популярность которой началась в 2024 году. На втором месте — мемы с фразами хип-хоп-исполнителя Ганвеста. Третье место заняла Надежда Кадышева с песней «Плывет веночек», четвертое — шутки о миллениалах, а пятое — мем «Скебоб» с изображением взъерошенной птицы.

В голосовании участвовали 32 номинанта, отобранных редакцией Memepedia. Итоги года по другим направлениям опубликованы в специальном разделе «ВКонтакте».

