Пользователи Telegram в РФ жалуются на сбой в работе мессенджера

10 декабря пользователи мессенджера Telegram по всей России стали сообщать об ошибках в работе приложения. По их словам, в диалогах медленно отправляются сообщения, а также с задержкой отправляются медиафайлы. Соответствующие жалобы зафиксированы на портале Downdetector .

За последний час на сбой в работе мессенджера пожаловались жители Республик Адыгея и Калмыкия, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Калужской и Кемеровской областей.

33% пользователей сообщили, что не могут пользоваться приложением Telegram, оповещения не приходят у 24% юзеров. На общий сбой пожаловались 24% россиян.

Согласно сайту Сбой.рф, на работу мессенджера пожаловались 350 пользователей. 30% жалоб поступило из Москвы, по 11% — из Краснодарского края и Нижегородской области.

