Пользователи Tele2, «Мегафона» и Yota сообщили о сбоях в связи

Жители разных городов России сообщили, что не могут полноценно пользоваться услугами мобильных операторов Tele2, «Мегафон» и Yota из-за сбоя в Сети, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

О сбое в работе Tele2 пользователи начали сообщать с 11:11 по московскому времени. Больше всего сообщений о проблемах со связью поступает из Нижегородской области — 18%, Свердловской области — 8% и Иркутской области — 6%. Основные жалобы приходятся на основной сбой в работе оператора — 89% от всех поступающих сообщений.

В «Мегафон» зафиксирован сбой в 11:16. О проблемах сообщили жители Москвы и Подмосковья — 8% от всех сообщений. Также проблемы наблюдаются в Вологодской и Нижегородской областях, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

У Yota также наблюдается общий сбой в работе. Пользователи пишут, что у них нет связи.