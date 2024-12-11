Пользователи сервисов Meta* сообщают об ошибках в работе WhatsApp и Instagram*

Жители России массово жалуются в Сети, что перестали получать сообщения в WhatsApp* и Viber, а также не могут пользоваться Facebook** и Instagram***. Больше всего сообщений об ошибке в работе поступает относительно мессенджера WhatsApp*, об этом свидетельствуют данные с сайта Downdetector .

Пик жалоб о работе WhatsApp* в разных регионах России пришелся на 21:14 по московскому времени. Пользователи сообщают, что перестали получать уведомления о новых сообщениях в диалогах, а также о том, что не могут отправить текстовые послания, файлы и голосовые записи собеседникам. Сообщения повисают в диалоге, затем появляется предупреждение об ошибке.

Больше всего жалоб зарегистрировано из Брянской области — 10% от общего числа сообщений о сбое. На втором месте Приморский край — 8% жалоб от общего числа сообщений. Из Курганской области поступила 5% жалоб, а из Москвы и Подмосковья — 4%.

Жалобы на работу Instagram*** стали поступать с 21:25 по московскому времени. Пользователи не могут обновить ленту, загрузить пост, посмотреть комментарии подписчиков и Stories друг друга. Больше всего жалоб поступает из Белоруссии и Санкт-Петербурга.

Facebook** не работает у жителей и гостей Польши, Израиля, США, Нидерландов и Молдавии. Пользователи пишут о проблемах с авторизацией в аккаунты.

С трудностями в работе Viber столкнулись жители Донецкой Народной Республики. Пользователи пишут, что не могут войти в мобильное приложение. Час назад похожие проблемы были у жителей Калининградской, Самарской и Забайкальской областей.

* Meta Platforms признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

** и *** Соцсети принадлежат компании Meta, признаны экстремистскими и запрещены в России.