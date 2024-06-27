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Пользователи пожаловались, что приложение Wildberries не работает на iPhone

Пользователи Wildberries пожаловались на не работающее на iPhone приложение. Сообщения об этом появились в сервисе Downdetector.su .

27 июня некоторые пользователи iPhone заметили, что приложение Wildberries не работает.

Больше всех на работу приложения жалуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отмечается, что проблемы с работой сервиса связаны с последней версией приложения, которая была выпущена более 12 часов назад.