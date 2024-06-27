Пользователи пожаловались, что приложение Wildberries не работает на iPhone
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Пользователи Wildberries пожаловались на не работающее на iPhone приложение. Сообщения об этом появились в сервисе Downdetector.su.
27 июня некоторые пользователи iPhone заметили, что приложение Wildberries не работает.
Больше всех на работу приложения жалуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Отмечается, что проблемы с работой сервиса связаны с последней версией приложения, которая была выпущена более 12 часов назад.