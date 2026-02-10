Пользователи Подмосковья более 6,8 млн раз воспользовались сервисом «Поиск по архивам»

Жители Подмосковья просмотрели архивные документы региона через сервис «Поиск по архивам» свыше 6,8 млн раз с момента подключения в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «Поиск по архивам» стал доступен жителям Московской области в 2023 году. За это время пользователи просмотрели расшифрованные нейросетью архивные документы региона более 6,8 млн раз. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что теперь исследовать родословную стало проще — достаточно ввести фамилию предка в поисковую строку.

В настоящее время искусственный интеллект может расшифровывать почти 2 млн оцифрованных листов архивных документов Московской области. Алгоритм распознает рукописи XVIII–XX веков, которые сложно прочитать вручную, и предоставляет их пользователям в удобном виде. В базе содержатся данные о жителях Московской губернии, Москвы, Рязани, Тулы, Владимира и прилегающих территорий.

В 2025 году в сервис было добавлено свыше 900 тыс. новых скан-образов документов из Центрального государственного архива Московской области. На портале «Яндекс.Поиск по архивам» доступны оцифрованные документы дореволюционной России, что позволяет изучать историю семьи и находить сведения о людях, родившихся до 1917 года, по данным метрических книг храмов Московской губернии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.