Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Пользователи Сети по всему миру сообщают о проблемах в работе сервисов Google. Сбой коснулся и жителей России, сообщает Downdetector.
Массовые жалобы стали поступать около 10:30 по московскому времени. Россияне не смогли получить доступ к привычным сервисам, в том числе к поисковику, электронной почте и другим приложениям. Комментаторы сообщают, что некоторые сайты вовсе недоступны, на других возникала проблема с загрузкой страниц.
9% от общего числа жалоб поступило из Калининградской области, наибольшая концентрация проблем фиксируется в крупных городах. В целом сбой произошел по всей России.
Почти половину обратившихся составляют пользователи системы Windows. Много жалоб поступило и от обладателей устройств с операционной системой Android.
По миру больше всего жалуются на сбои в Google жители Германии и Нидерландов. Много сообщений пришло из Франции, Италии, Великобритании, США, Индии.