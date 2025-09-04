Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Google

Пользователи Сети по всему миру сообщают о проблемах в работе сервисов Google. Сбой коснулся и жителей России, сообщает Downdetector .

Массовые жалобы стали поступать около 10:30 по московскому времени. Россияне не смогли получить доступ к привычным сервисам, в том числе к поисковику, электронной почте и другим приложениям. Комментаторы сообщают, что некоторые сайты вовсе недоступны, на других возникала проблема с загрузкой страниц.

9% от общего числа жалоб поступило из Калининградской области, наибольшая концентрация проблем фиксируется в крупных городах. В целом сбой произошел по всей России.

Почти половину обратившихся составляют пользователи системы Windows. Много жалоб поступило и от обладателей устройств с операционной системой Android.

По миру больше всего жалуются на сбои в Google жители Германии и Нидерландов. Много сообщений пришло из Франции, Италии, Великобритании, США, Индии.