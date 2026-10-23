Пользователи Android заметили обновление из будущего

В настройках Android-смартфонов появилось системное обновление Google Play с датой из будущего — 1 января 2027 года. Причина аномалии пока неизвестна, сообщает «Царьград» .

О необычной метке рассказали владельцы Galaxy S26 Ultra, S23 Ultra, Galaxy A17 5G и S24 Plus. Журналисты Android Authority подтвердили ее появление на собственном Samsung Galaxy Z Fold 8. По информации из обсуждения на Reddit, с аномалией столкнулись и пользователи OnePlus и Motorola. Размер пакетов составляет от 90 до 190 мегабайт.

«Мой Pixel 8 получил загадочное обновление января 2027 года», — написал пользователь Кен Вулф в комментарии к публикации.

Эксперты пояснили, что системные обновления Google Play исправляют ошибки и обновляют отдельные компоненты Android без полной переустановки операционной системы. Android Authority направило запрос в Samsung, но на момент публикации не получило ответа.

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