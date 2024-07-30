Полуобнаженный Прохор Шаляпин позагорал на ялтинском пляже

сегодня в 19:59

Певец Прохор Шаляпин во время своего отпуска позагорал в откровенном образе и показал фото с отдыха своим фанатам, сообщает Lenta.ru .

«В любой непонятной ситуации плюйте на все и уезжайте отдыхать», — посоветовал финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» своим подписчикам.

Музыкант проводит свой отпуск в Ялте, где и устроил фотосессию на одном из пляжей. На опубликованном снимке 40-летний Прохор лежит на песчаном берегу в полосатых черно-белых плавках с желтой окантовкой и солнцезащитных очках.

Ранее 62-летний певец Григорий Лепс опубликовал фото с 18-летней невестой из элитного отеля в Турции. Музыкант и Аврора Киба впервые появились вместе на публике на ПМЭФ-2024.