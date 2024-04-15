Получатели услуг отделения реабилитации из Павловского Посада передают помощь на передовую

В отделении реабилитации комплексного центра «Павлово-Посадский», молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья, совместно с волонтерами «ВАШ ТЫЛ» под руководством Нажесткиной Жанны Юрьевны прошло мероприятие по комплектованию сладких наборов для отправки в зону СВО, передает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Сбор сладких наборов для солдат, является важным мероприятием для наших ребят, они понимают, что помогают участникам специальной военной операции. Результаты их труда могут не только поднять настроение и поддержать бойцов, но и имеют практическую пользу. Упакованные в небольшие пакеты наборы станут дополнительным источником энергии и питательных веществ для бойцов в условиях боевых действий.

За два часа было укомплектовано более 100 наборов, содержащих более шести компонентов: чай и кофе, несколько конфет, сушеные лимоны и апельсины, сахар.

Всего в мероприятии по комплектованию приняло участие 12 молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.