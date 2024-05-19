Польша начала строить электронный барьер у границы с Белоруссией

Польские специалисты начали возводить электронный барьер на реках Свислочь и Источанка на границе с Белоруссией, сообщает «Интерфакс» .

На границе датчики движения будут отслеживать пересечение контрольной полосы. Протяженность данного барьера будет 47 км. На нем установят современные электронные устройства, например, датчики и камеры дневного и ночного видения.

В 2022 году польские власти построили стальной забор на границе. Его длина составила 186 км, а высота — 5,5 м. Также на заборе установили колючую проволоку по всей протяженности границы с Белоруссией, кроме участка, проходящего по реке Буг.

Работы по установке электронного барьера на сухопутном участке границы между странами закончили летом прошлого года.