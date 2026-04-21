Полпред президента РФ Щеголев поздравил работников органов местного самоуправления

Полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев поздравил работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником, говорится на сайте полномочного представителя президента РФ в ЦФО.

«Этот праздник близок всем, кто ежедневно решает насущные проблемы граждан и находится на передовой защиты интересов жителей городов и сельских населенных пунктов. Кропотливая работа каждого из вас служит надежным фундаментом благополучия жителей, прочной основой развития для всех регионов ЦФО», — сказал он.

Он отметил, что результативная работа лучших представителей муниципалитетов получает достойное признание. Проводимая по поручению Главы государства Всероссийская премия «Служение» отмечает муниципальные команды, которые достигли значительных успехов в благоустройстве, социальной политике и экономике.

Полпред пожелал всем работникам органов местного самоуправления неиссякаемой энергии, мудрости в принятии решений и новых достижений на благо России.