Положение о кадровом резерве Минобороны РФ отменено из-за утраты актуальности

Министр обороны России Андрей Белоусов отменил положение о кадровом резерве оборонного ведомства — гражданской службе — в связи с потерей его актуальности на сегодняшний день, пишет ТАСС .

Таким образом, утратил силу приказ главы Минобороны РФ от 14 августа 2017 года № 495 «Об утверждении положения о кадровом резерве министерства обороны Российской Федерации» с изменениями от 23 ноября того же года.

В пояснительной записке к документу говорится, что приказ от 2017 года больше не актуален. Он будет отменен новым проектом приказа.

Данные изменения необходимы для того, чтобы можно было реализовать новый указ главы государства Владимира Путина. Речь идет о подпункте «а» пункта № 1 указа президента России от 19 сентября 2024 года № 813 «О внесении изменений в положение о кадровом резерве федерального государственного органа, кадровом резерве органа публичной власти федеральной территории, утвержденное указом президента Российской Федерации от 1 марта 2017 г. № 96».