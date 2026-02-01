Полосатый водный варан и пантеровый хамелеон поселились в зоопарке Москвы

Самец полосатого водного варана живет в зоосаде с 2014 года. Животное приняли на временное содержание. Свыше 11 лет варан проживал в отдельных помещениях, а потом ему сделали террариум в экспозиции. Он адаптировался к новому месту и каждый день греется под лампами на искусственных скалах. Ящерица питается грызунами, перепелиными яйцами, творогом и саранчой. Ее можно увидеть в павильоне «Террариум».

Эта рептилия обитает в странах Южной и Юго-восточной Азии. Ящерица может достигать 2,5-3 м в длину и весить около 20 кг. Это второй по размеру варан после комодского. В естественной среде полосатый водный варан много времени проводит в воде, умеет плавать и нырять до 30 минут. Еще рептилия может рыть норы-укрытия глубиной до 10 м.

Самца пантерового хамелеона можно увидеть на выставке «Удивительный мир рептилий». Он, а еще самка приехали в зоосад летом 2025 года.

«После прохождения карантина и адаптации хамелеоны быстро сформировали пару и уже отложили кладку яиц. Сейчас они развиваются в специальных инкубаторах со сложными режимами изменения температуры и влажности, а самка восстанавливает силы в служебных помещениях», — сказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, если все сложится удачно, то уже весной у хамелеонов будет потомство в зоопарке. Сейчас в экспозиции можно увидеть только самца. Возможно, позднее к нему присоединится самка.

Пантеровые хамелеоны являются эндемиками острова Мадагаскар. Их еще можно встретить на соседних к нему островах. Самцы имеют красный и зеленый окрас, а самки — бежево-бурый. Ящерицы обитают в речных районах, где повышенная влажность. Также пантеровых хамелеонов можно увидеть около поселений людей, на границе сельхозугодий. Они питаются сверчками, саранчой и гусеницами бражника.

