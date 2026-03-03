Полное лунное затмение 3 марта будет длиться около часа

Полное лунное затмение, которое произойдет 3 марта, будет длиться 59 минут — с 14:05 до 15:04 мск, сообщает ТАСС .

За это время Луна полностью скроется в тени Земли. Диск Луны станет темнее и может приобрести красноватый оттенок.

В общей сложности событие продлится более 5,5 часов. Частные теневые фазы займут почти 2,5 часа: первый полупериод ожидается с 12:51 до 14:05, второй — с 15:04 до 16:19 мск.

Специалисты Московского планетария уточнили, что Луна пройдет вблизи центра земной тени, но не строго через него, поэтому затмение будет недостаточно глубоким.

