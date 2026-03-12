Полная антисанитария: женщина собрала у себя 70 животных и умерла

В городе Ясиноватая произошла необычная история. Местная жительница долгое время занималась спасением бездомных животных и содержала их в своем доме. Она приютила порядка 70 особей, но затем умерла. Теперь животным нужна помощь, сообщает «Типичный Донецк» .

После смерти женщины осталось около 70 собак, которым требуется постоянный уход. В настоящее время заботу о животных взял на себя молодой человек с особенностями здоровья.

Парень самостоятельно кормит и ухаживает за всеми собаками. Однако справляться с таким количеством животных в одиночку очень сложно.

«Вот здесь вот она жила, в этой комнатушке зимой и летом. Вместе с собаками. <…> Сами видите, что здесь творится», — рассказал мужчина за кадром.

В кадре видно, что животные содержатся в небольшой комнате в полной антисанитарии. На полу — кучи мусора и грязи, а также продукты жизнедеятельности животных.

Неравнодушные горожане обращаются за помощью. Парню и его подопечным срочно нужна поддержка с кормом и другими необходимыми вещами.

