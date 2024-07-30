Полковник Райснер: российские бомбы ФАБ-3000 полностью уничтожают базы ВСУ

Полковник ВС Австрии Маркус Райснер заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 полностью ликвидируют пункты размещения украинской армии, а ВС РФ продвигаются вперед. Об этом сообщает РИА Новости .

«Когда бомба весом в 3000 кг бьет по украинской роте или целой базе, от нее фактически ничего не остается. <…> Затем русские даже небольшой группой могут взять эту позицию», — сказал Райснер.

По его словам, ВС РФ в зоне спецоперации применяют различные виды авиабомб: от ФАБ-250 до ФАБ-1500 или ФАБ-3000.

Российские ВКС в зоне спецоперации активно применяют авиабомбы, в которых установлены универсальные модули планирования и коррекции. Боевые самолеты могут наносить удары по укрепрайонам противника, не подставляясь под огонь украинских ЗРК.