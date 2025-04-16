Полковник Лысюк: «Герои Подмосковья» открывают для бойцов понятные перспективы

Для тех, кто вернулся после выполнения боевых задач в зоне СВО, особенно важны ясные ориентиры. И здесь кадровая программа «Герои Подмосковья» выполняет очень нужную роль, сообщил полковник запаса, Герой России, член Общественного совета проекта Сергей Лысюк.

Он подчеркнул, что программа не просто предлагает обучение — она помогает выстроить связующую нить между опытом службы и дальнейшей гражданской жизнью. Многим важно ощущать, что накопленный в армии опыт — это не просто прошлое, а база, на которой можно строить будущее.

«И в этом смысле программа работает: она открывает понятные перспективы, дает человеку возможность почувствовать, что он востребован. Хорошо, что в регионе появляются такие инициативы — они не формальные, а действительно жизненные, нужные, своевременные», — отметил Лысюк.

Программа «Герои Подмосковья»

Программа профессиональной переподготовки «Герои Подмосковья» для бойцов СВО стартовала в Московской области. Проект дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 1 по 4 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется 15 сентября 2025 года и продлится ровно год — до 15 сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.