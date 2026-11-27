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Поляки на границе устроили спор из-за собак с российскими чипами

Двух заблудившихся собак с российскими чипами вернули в Россию из Польши, хотя местные активистки пытались этому помешать. Животные появились на погранпереходе в польском Бранево пару недель назад, сообщает РИА Новости .

Собак накормили и уже готовились отправить в приют, когда выяснилось, что у обеих стоят российские микрочипы. Польские пограничники решили передать их российским коллегам.

Именно тогда в дело вмешались «активистки».

«Несколько дам, объявивших себя любителями животных, решили, что нельзя отдавать этих собак. Они никоим образом не доказали, что являются их владельцами, поэтому по международному соглашению собаки сегодня (27 ноября) возвращаются в Россию», — заявил глава гмины Бранево Якуб Борнус.

Несмотря на попытки защитниц оставить животных у себя, обе дворняжки отправились на родину.

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