Полиция задержала певицу, пырнувшую ножом администратора караоке-клуба в Москве

Правоохранительные органы задержали калмыцкую певицу, которая напала с ножом на администратора караоке-клуба в центре Москвы, сообщает 112 .

Инцидент произошел в в одном из заведений на Новом Арбате. В караоке 37-летняя Елена У. вела себя вызывающе, поэтому администратор попросил ее покинуть заведение. Однако на улице она отказалась садиться в такси и уезжать домой с мужем. Женщина вернулась в караоке-клуб и пырнула ножом в грудь администратора.

Пострадавшего мужчину в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

В отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

