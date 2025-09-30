Была пьяна: певица Княжна пырнула ножом сотрудника столичного караоке-клуба
Калмыцкая певица напала с ножом на сотрудника караоке-клуба в центре столицы
37-летняя певица Елена У. из Калмыкии (известная как Княжна) отдыхала в караоке-клубе на Новом Арбате в Москве, но ее выгнали, и она решила отомстить, сообщает Mash.
Инцидент произошел на выходных.
Как рассказали сотрудники караоке, певица вела себя непристойно. Она выпила и начала приставать к посетителям и персоналу. Тогда женщину вывели из клуба, но она вернулась в заведение и ударила администратора ножом в грудь.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. А артистку отправили в СИЗО, ей может грозить до 10 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.