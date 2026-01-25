Полиция сообщила о новой схеме обмана россиян

Как сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники используют похожие логотипы, обращаются к пользователям персонально и даже дают «советы» не сообщать коды из СМС, чтобы усыпить бдительность.

Правоохранители подчеркивают, что официальные письма от «Госуслуг» отправляются исключительно с одного адреса. Любые другие сообщения, особенно содержащие требования обновить электронную почту, телефон или предлагающие контакты «техподдержки», являются фишинговыми и принадлежат мошенникам. Их цель — завладеть персональными данными, банковской информацией или паролями пользователей.

Полиция призывает граждан быть крайне бдительными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить свои учетные данные на сторонних сайтах.

