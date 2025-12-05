Полиция Подмосковья выявила 38 нарушителей миграционного законодательства в ходе рейда

Сотрудники управления по вопросам миграции и полиции провели рейды в городских округах Подмосковья, проверили 283 иностранных гражданина и выявили 38 нарушителей миграционного законодательства, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

В нескольких городских округах Московской области сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области совместно с полицией и народной дружиной провели рейды в местах общественного пользования. В ходе мероприятий проверили 283 иностранных гражданина.

Из них 270 человек доставили в отдел полиции. В результате 38 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России по статье 18.8 КоАП РФ. Каждому из них назначили штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением из страны.

Кроме того, 11 человек оказались в реестре контролируемых лиц. В пресс-службе подчеркнули, что регулярные рейды способствуют формированию эффективной системы общественной безопасности. Правоохранительные органы и народные дружины продолжают патрулирование и профилактические мероприятия в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона выступают за порядок и дисциплину в миграционной сфере.

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов», — сказал Воробьев.