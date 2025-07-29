Полиция Краснодара проводит проверку из-за порванного паспорта

В Краснодаре полиция начала проверку после появления в сети видео, на котором местная жительница рвет свой российский паспорт и заявляет об отказе от гражданства, сообщили в краевом ГУ МВД.

«По факту выявленной публикации проводится проверка, по итогам которой действиям гражданки будет дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.

В случае подтверждения нарушения закона ей может грозить новое административное дело или даже уголовная ответственность, если в ее действиях усмотрят признаки более серьезных статей.

Женщина уже имеет административные штрафы — за мелкое хулиганство и публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ.