Полиция Домодедово подвела итоги работы за 2025 год

В Домодедово прошло итоговое совещание управления МВД, где обсудили результаты работы полиции за 2025 год, обозначили приоритеты и вручили награды сотрудникам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В управлении МВД России по городскому округу Домодедово состоялось итоговое совещание по результатам служебной деятельности за 2025 год. В мероприятии приняли участие руководство управления, сотрудники подразделений, представители надзорных органов и органов местного самоуправления.

В ходе встречи подвели итоги оперативно-служебной деятельности, выделили ключевые тенденции и приоритетные направления работы. Особое внимание уделили вопросам обеспечения общественной безопасности и правопорядка. Отмечено, что с ростом населения и развитием инфраструктуры нагрузка на полицию увеличивается, что требует слаженной работы.

Глава округа Евгения Хрусталева поблагодарила сотрудников полиции за службу и отметила значимость их работы для спокойствия жителей. Она подчеркнула, что обеспечение безопасной среды остается одной из главных задач, с которой полиция справляется профессионально.

В ходе обсуждения итогов года отметили, что значительная часть тяжких преступлений связана с телефонным мошенничеством и преступлениями в сфере информационных технологий. Это направление требует усиления профилактической и разъяснительной работы с населением.

Домодедовский городской прокурор Алексей Жоров акцентировал внимание на важности доверия граждан к правоохранительным органам и поблагодарил сотрудников за ответственное отношение к службе.

В завершение ряду сотрудников вручили ведомственные награды, благодарственные письма и присвоили очередные специальные звания. Совещание стало отправной точкой для постановки задач на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников министерства внутренних дел с профессиональным праздником.

«Министерство внутренних дел в жизни нашего региона, как и любого другого, играет очень заметную роль. Мы вместе взаимодействуем и в том, что касается безопасности, регулярного сопровождения таких сложных дней, как праздники, мероприятия с большим количеством людей», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.