Полицейским в Британии запретили говорить слово «черный»

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Telegraph: полицейским в Британии запретили говорить фразы со словом «черный»

В Великобритании сотрудникам полиции запретили говорить некоторые фразы и выражения с использованием слова «черный». Следуя этому правилу, они смогут избежать обвинений в расизме, сообщает ТАСС со ссылкой на материал The Telegraph.

Полицейским не рекомендуется говорить black mark («черная метка»), blacklist («черный список») и black sheep («паршивая овца»). Также на сотрудников британских правоохранительных органов накладывают и другие ограничения.

Так, полицейские должны в общении использовать гендерно-нейтральные термины. Например, им нужно говорить не «беременная женщина», а «беременный человек».

Ранее британская полиция задержала российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег.