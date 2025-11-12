Полицейским Рузы вручили 10 бесперебойников

В День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября состоялось значимое событие для коллектива ОМВД России «Рузский». Представители местной власти и благотворительного сектора выразили признательность сотрудникам правопорядка за их службу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Почетными гостями мероприятия стали директор благотворительного фонда «ТРОЯ» Константин Кузьмин и депутат Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко. Они прибыли в отделение полиции, чтобы лично поздравить сотрудников с профессиональным праздником.

В ходе торжественной церемонии гостям представилась возможность выразить глубокое уважение к работе полицейских. Коллективу ОМВД было вручено благодарственное письмо, которое стало признанием заслуг сотрудников в обеспечении безопасности и правопорядка на территории округа.

Особое внимание было уделено практическому подарку — десяти источникам бесперебойного питания. Это оборудование поможет обеспечить стабильную работу технической базы отделения и повысить эффективность служебной деятельности.

Выступая перед коллективом, гости отметили важность работы сотрудников органов внутренних дел и их неоценимый вклад в защиту интересов граждан. Они подчеркнули профессионализм и самоотверженность полицейских в выполнении служебных обязанностей.

Руководство ОМВД выразило искреннюю благодарность за оказанное внимание и поддержку. Сотрудники отметили, что такие мероприятия вдохновляют их на дальнейшую добросовестную службу.

Завершилось мероприятие теплыми пожеланиями успехов в службе, профессионального роста и благополучия. Организаторы выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с правоохранительными органами округа.

«Общественная безопасность является одним из ключевых факторов стабильного развития любого региона. Поддержка сотрудников правоохранительных органов — это не просто акт вежливости, а необходимое условие для эффективного выполнения ими своих обязанностей,» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.