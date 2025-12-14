Полицейским хотят разрешить через «умные камеры» следить за экс-заключенными

В Госдуме рассматривают возможность расширения полномочий полиции в сфере контроля за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, посредством использования технологий распознавания лиц «Умные камеры», об этом сообщает ТАСС .

По заявлению заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Анатолия Выборного, ключевая задача нововведения — профилактика рецидивов.

Предварительно известно, что речь идет о предоставлении правоохранительным органам права использовать биометрические данные бывших заключенных в рамках административного надзора без их предварительного согласия.

Депутат пояснил, что предложенный законопроект предусматривает интеграцию систем «умных камер» в процесс контроля за поднадзорными лицами, предлагая полиции расширенный набор цифровых инструментов, включая данные о местоположении, транзакциях и видеоматериалы. В случае принятия закона, органы внутренних дел получат возможность передавать фотографии лиц, находящихся под административным надзором, операторам систем видеонаблюдения в регионах, не требуя при этом согласия этих лиц.

Выборный подчеркнул, что административный надзор является обязательной мерой, особенно в отношении лиц, совершивших преступления сексуального характера против несовершеннолетних, и направлен на предотвращение повторных нарушений закона, с соблюдением положений законности и конфиденциальности.

Парламентарий выразил мнение, что в идеале следует стремиться к бессрочному мониторингу со стороны государства за лицами, совершившими определенные категории преступлений, и для этого необходимо законодательно закрепить возможность передачи биометрических данных данной категории осужденных в соответствующие информационные системы без получения их согласия.

