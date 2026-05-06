Полицейские в Саратове вернули похищенного кота Барона

В Саратове полицейские помогли местной жительнице вернуть кота по кличке Барон. Питомца похитила знакомая женщины и требовала выкуп за животное, сообщает РЕН ТВ .

По словам пострадавшей, приятельница попросила кота породы метис мейн-куна на две недели — якобы для того, чтобы дети могли с ним поиграть. Однако позже женщина отказалась возвращать животное.

После возникшей ссоры похитительница потребовала от хозяйки кота 30 тысяч рублей. Она заявила, что это якобы компенсация за помощь в ремонте дома.

Полицейские доставили 49-летнюю подозреваемую в отдел для разбирательства. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве. Кота Барона вернули законной владелице.

