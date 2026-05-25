Полицейские провели в Одинцовском округе лекцию о мошенничестве

Профилактическую беседу о мошенничестве провели сотрудники УМВД для студентов колледжа в Одинцовском округе 22 мая. Полицейские рассказали о распространенных схемах обмана и способах защиты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу организовали встречу со студентами местного колледжа. Мероприятие посвятили профилактике мошенничества и предупреждению вовлечения молодежи в преступную деятельность.

Полицейские разъяснили, какие схемы чаще всего используют злоумышленники, и объяснили, как действовать при подозрительных звонках и сообщениях. Особое внимание уделили безопасности в социальных сетях, поскольку значительная часть преступных сообществ действует в интернете.

Студентам рекомендовали не вступать в переписку и телефонные разговоры с незнакомыми людьми и внимательно относиться к персональным данным. В завершение встречи участникам раздали тематические памятки.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.