Полицейские провели профвстречу со школьниками в Одинцовском округе

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу 24 марта встретились с учениками Одинцовской лингвистической гимназии и рассказали о службе в органах внутренних дел и возможностях поступления в ведомственные вузы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники полиции совместно с представителями общественного совета при УМВД провели для учащихся профориентационную встречу. Беседа получилась познавательной и охватила ключевые аспекты службы в органах внутренних дел. Школьникам подробно рассказали о требованиях к кандидатам, порядке поступления в ведомственные вузы, а также о социальных гарантиях и льготах, которые предоставляются сотрудникам системы МВД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.