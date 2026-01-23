Полицейские провели профилактические беседы о мошенничестве в Красногорске

Участковые уполномоченные полиции провели 23 января в Красногорске акцию «Мошенничество – стоп!», в ходе которой рассказали жителям о современных схемах мошенничества и мерах защиты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В районе улицы Кирова в Красногорске полицейские провели профилактические беседы с местными жителями в рамках акции «Мошенничество – стоп!». Сотрудники полиции подробно рассказали о современных тенденциях в киберпреступности, выделив наиболее распространенные методы мошенничества, такие как фишинг, социальная инженерия и финансовые пирамиды.

Особое внимание уделили анализу типичных сценариев обмана и дали рекомендации по информационной безопасности. Полицейские подчеркнули важность проверки получаемой информации, отказа от передачи персональных данных и соблюдения мер предосторожности при финансовых операциях и использовании цифровых платформ.

Для повышения эффективности профилактики среди жителей распространили информационные материалы с алгоритмами действий при подозрении на мошенничество и советами по защите личных данных. Мероприятие стало частью комплексной стратегии по снижению рисков мошенничества и формированию у граждан навыков критического мышления в цифровой среде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.