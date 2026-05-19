Полицейские провели акцию «Безопасные окна» в Одинцовском округе

Профилактическую акцию «Безопасные окна» провели 19 мая инспекторы по делам несовершеннолетних в Одинцовском городском округе. Сотрудницы полиции напомнили родителям о правилах безопасности, которые помогают предотвратить выпадение детей из окон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по Одинцовскому городскому округу вышли на улицы города и провели с родителями разъяснительные беседы. Полицейские напомнили, что соблюдение простых мер предосторожности позволяет избежать несчастных случаев.

Особое внимание сотрудники уделили москитным сеткам. Они подчеркнули, что дети могут опираться на них, принимая за прочную защиту, однако конструкции не выдерживают вес ребенка. Родителям рекомендовали убирать мебель подальше от окон, ставить на подоконники цветы и не показывать детям, как открываются рамы.

Также взрослым посоветовали установить на окна специальные замки-блокираторы и не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном. В завершение акции участникам раздали памятки с правилами безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе проживает 1,76 млн детей и программа по обеспечению их безопасности продолжится до 2030 года.

«Детский контингент в Подмосковье составляет 1,761 млн человек и постоянно растет. <…> Президентская программа предполагает комплексную безопасность детей», — отметил Воробьев.