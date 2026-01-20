Полицейские Павлово-Посадского округа отчитались о ситуации с преступностью за 2025 год

Участковые уполномоченные полиции Павлово-Посадского округа провели отчетную встречу с жителями по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 января в Павлово-Посадском городском округе прошел отчет участковых уполномоченных полиции перед населением по итогам 2025 года. На встрече присутствовали заместитель начальника ОМВД подполковник полиции Марина Патрикеева и начальник ОУУП и ПДН ОМВД подполковник полиции Елена Ширяева.

Полицейские рассказали о текущей оперативной обстановке и уровне преступности на территории округа, а также о мерах, принимаемых для обеспечения общественного порядка и безопасности. Особое внимание уделили профилактике мошенничества.

Жители смогли задать вопросы и получить разъяснения по актуальным проблемам. Организаторы отметили, что такие встречи способствуют укреплению доверия между полицией и населением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что после выездных администраций важно проводить повторную встречу с жителями. Первое касание важной или острой темы происходит всегда сложно. В такие моменты со стороны властей звучат обещания и гарантии, которые порождают у людей надежду на решение проблемы.

«Ты первый раз приехал и разрядил ситуацию по тому или иному вопросу, будь то запаркованность или какие-то другие сложности того или иного города, или муниципалитета. Ключевое — это вторая встреча», — сказал Воробьев.