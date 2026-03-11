Политпсихолог Вафин объяснил, почему лицо не всегда выдает лжеца

Политпсихолог Артур Вафин: склонность к обману не видна на лице

Политический психолог, доцент Финансового университета Артур Вафин заявил, что определить склонность человека к обману или альтруизму по чертам лица за несколько секунд невозможно, сообщает RuNews24.ru .

Артур Вафин отметил, что попытки «читать» человека по лицу существуют с древности — наравне с гаданиями по ладони или внутренностям животных. В научной сфере этим направлением занимались физиогномисты и профайлеры, однако подход до сих пор остается спорным.

Он напомнил, что трактаты швейцарского пастора Иоганна Каспара Лафатера в XVIII веке вызвали резонанс, но не получили признания научного сообщества. В XIX веке итальянский криминалист Чезаре Ломброзо пытался определить «прирожденного преступника» по внешности, однако его идеи также подверглись критике.

«Мы все "считываем" друг друга неосознанно, опираясь на опыт. Некоторые заболевания оставляют след на лице. А современные технологии действительно находят сложные корреляции между набором признаков и поведением. Главный риск физиогномики — эффект ореола и когнитивные искажения, когда мы ищем подтверждение своим догадкам», — рассказал Вафин.

По его словам, склонность к обману или альтруизму нельзя определить мгновенно — важнее наблюдать за поведением человека в целом.

«Иногда хочется поверить теории Пола Экмана, которую "практически воплощает" Тим Рот в сериале "Обмани меня". Но то сериал, а не жизнь», — добавил эксперт.

