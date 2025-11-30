Политолог Воропаева рассказала о традициях на День матери в России

День матери — это еще один повод уделить внимание защите материнства и детства. В преддверии праздника мы инициируем дополнительные мероприятия, позволяющие услышать голоса семей: проводим специальные приемы граждан, рассматриваем проблемы семей в сфере жилья, здравоохранения, образования. Об этом сообщила РИАМО член экспертного клуба «Дигория», первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Московской городской Думы Мария Воропаева.

В последнее воскресенье ноября вся Россия отмечает теплый семейный праздник — День матери. Его история началась в 1998 году. Тогда указом президента Бориса Ельцина день получил официальный статус. Инициативу широко поддержали все регионы страны, и сегодня праздник прочно вошел в повседневную жизнь россиян.

В разных регионах России сложились свои традиции празднования: от масштабных концертов в столицах до камерных семейных вечеров в сельских поселениях. Именно крепкая семья и уважение к материнскому труду — основа благополучия и сохранения традиций нашей страны.

«Для ЛДПР День матери имеет особое значение. Мы не только поздравляем матерей цветами и подарками во всех регионах России, но и отмечаем их вклад в развитие общества специальными наградами. Ежегодно мы проводим торжественные церемонии чествования многодетных матерей и семьи, воспитывающие одаренных детей, женщин с особыми малышами и матерей-одиночек», - сказала эксперт.

В этом году начинается новая традиция. Партия учредила специальный нагрудный знак «Мать солдата» для женщин, воспитавших защитников Отечества. Эти награды появятся на груди матерей Героев России, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, а также женщин, дети которых внесли значительный вклад в укрепление обороны нашей страны. Знаком также могут быть награждены бабушки и опекуны, фактически вырастившие наших героев. Первое награждение состоялось уже 25 ноября в рамках расширенного заседания фракции ЛДПР.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.