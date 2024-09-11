Политолог Васильев оценил работу подразделений по вопросам миграции МВД РФ

Подразделения по вопросам миграции МВД России в настоящее время уже достойно выполняют свою работу, но перед ними стоят и новые вызовы, об этом в разговоре с РИАМО рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Сотрудники подразделений по вопросам миграции МВД России будут отмечать профессиональный день 11 сентября. Накануне памятной даты политолог Васильев рассказал об их важной роли в безопасности страны.

«Отделения по вопросам миграции выступают важным органом по „фильтрации“ иностранных граждан, которые не будут представлять угрозы нашей безопасности и смогут полноценно адаптироваться в обществе. Подразделения уже сейчас достойно выполняют свою работу, при этом сейчас перед ними стоят новые вызовы. Их обозначили несколько высокопоставленных должностных лиц России», — рассказал Васильев.

В июне 2024 года в рамках Петербургского международного юридического форума председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2023 году в сравнении с данными 2022 года количество экстремистских преступлений выросло на 147%, и эту проблему нужно решать. Большинство из этих преступлений совершены иностранцами, которые приехали в нашу страну на заработки.

«Приехавшие в нашу страну на заработки или на проживание люди должны уважать культурные традиции России и полноценно интегрироваться в нашу среду. Dura lex, sed lex, как говорит древняя мудрость. Закон РФ един для представителей всех национальностей и конфессий. И если кто-то не готов следовать правовым нормам государства или будет стремиться установить свои порядки, то ему здесь не место, а миграционная служба позаботится о реализации необходимых мер», — заключил политолог.