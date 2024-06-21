Политолог: цифровое сотрудничество БРИКС укрепляет технологический суверенитет

БРИКС сегодня выступает в авангарде формирования новой многополярной архитектуры международных отношений. Одним из ключевых направлений сотрудничества стран БРИКС являются как раз развитие цифровых технологий и создание собственной IT-экосистемы. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Савелий Клышко.

Проведение такого масштабного международного IT-форума в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году говорит о серьезности намерений стран-участниц укреплять цифровое партнерство. Россия предлагает амбициозную повестку в сфере IT: от кибербезопасности и искусственного интеллекта до подготовки кадров для цифровой экономики.

«Для России XV Международный IT-форум — это возможность предложить партнерам по объединению конкретные проекты и инициативы для углубления цифрового сотрудничества. Это позволит укрепить технологический суверенитет стран БРИКС, снизить зависимость от западных решений и вывести объединение в лидеры цифровой трансформации», — сказал эксперт.

Российским IT-компаниям форум открывает возможности для выхода на перспективные рынки стран БРИКС и ШОС. Презентация отечественных разработок и решений на выставке «Цифровые технологии для всех» позволит найти новых партнеров и заказчиков, встроиться в формирующиеся цифровые цепочки добавленной стоимости.

«В условиях санкционного давления и попыток изоляции развитие сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС приобретает стратегический характер. Успешное проведение форума продемонстрирует, что Россия остается важным игроком на глобальном технологическом рынке и надежным партнером для стран Глобального Юга», — добавил политолог.