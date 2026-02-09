Политолог Собянин почти неделю не может покинуть аэропорт Бишкека

Российский политолог, председатель фонда развития Азии Александр Собянин сообщил, что уже почти неделю вынужден находиться в аэропорту Бишкека, так как его не впускают в Киргизию и не отправляют обратно в Россию, сообщает NEWS.ru .

Собянин рассказал, что после возвращения из командировки в Казань не смог попасть в Киргизию, где проживает несколько лет. По его словам, он уже пять дней живет в аэропорту Бишкека и, возможно, пробудет там еще столько же.

«Я прилетел из командировки из Казани пять дней назад. Однако меня не депортировали этим же рейсом обратно, не депортировали и следующим. Так что мне, похоже, еще пять дней придется провести на креслах в аэропорту. В моем возрасте это тяжеловато. Для меня это родная республика, здесь моя жена, мой дом. Но мне не дают ни въехать, ни улететь», — сообщил Собянин.

С 2025 года правила пребывания россиян в Киргизии ужесточились: после окончания регистрации и выезда из страны въезд запрещен на 90 дней. Собянин — востоковед, выпускник СПБГУ, регулярно комментирует политические события для российских СМИ.

