«Ни один из тех танкеров, которые американская служба береговой охраны задержала, а по сути, захватила, не имел никакого отношения к так называемому российскому „теневому танкерному флоту“. Больше всего шума было из-за захвата танкера Белла-1, который изначально шел под флагом Гайаны на Венесуэлу, но потом внезапно, после того как экипаж обнаружил преследование судном береговой охраны Соединенных Штатов, экипаж, как я понимаю, без согласования с властями Российской Федерации переименовался, назвал свое судно „Маринера“ и вывесил российский флаг», — рассказал Сипров.

Он указал на то, что российскую нефть этот танкер не перевозил.

«Другой танкер, который американцы захватили, „София“, следовал под панамским флагом, якобы перевозил венесуэльскую нефть в Китай, но, как видим, тоже никакого отношения к нашему теневому флоту это судно не имело. И, наконец, танкер „Скиппер“, который зарегистрирован на Маршалловых островах, также никакого отношения к российскому нефтяному транзиту не имел. На „Скиппере“, кстати, экипаж тоже совершенно незаконно вывесил флаг все той же Гайаны», — рассказал политолог.

Сипров обратил внимание на то, что Гайана входит в Британское содружество наций.

«Великобритания — это страна, которая сейчас объединяет антитрамповские силы по всему миру. И, кстати, британские массмедиа больше, чем другие, усердствуют в компании по дискредитации Дональда Трампа», — отметил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.