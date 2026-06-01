Политолог Александр Семченко заявил, что другие страны не боятся серьезного оружия России, поскольку не верят в его применение. В качестве «демонстрации решительности» он допустил удар по Лондону.

По словам Семченко, центры принятия решений Киева находятся в Лондоне и Вашингтоне. Он считает, что отсутствие страха перед российским вооружением связано с убежденностью в том, что Москва не решится его использовать.

«У России есть много очень серьезного оружия, но его не боятся в мире, потому что считают, что мы его не применим. Тут должна быть демонстрация решительности. Мало ли где упал "Буревестник", даже без ядерного заряда. Взорвался, можем принести извинения. Случайно "Посейдон" с курса отклонился в Северном море – случайно смыло с берега в Британии. Мы правда извинимся, сильно не хотели и сильно сожалеем. Можем даже траур объявить на неделю из-за того, что пол-Лондона стерто с лица Земли», — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Эксперт заявил, что подобные действия могли бы, по его мнению, продемонстрировать решимость России и изменить отношение к ее военному потенциалу.

