Политолог Самонкин объяснил рост чувства финансового давления

Политолог Юрий Самонкин заявил, что рост тревожности и ощущение финансового давления связаны с геополитической нестабильностью и сокращением горизонта планирования, сообщает АБН24 .

Рост цен, санкционное давление и новости о международных конфликтах усиливают общественную тревожность. По словам эксперта, это напрямую влияет на субъективное ощущение благополучия, даже если реальные экономические показатели могут отличаться от ожиданий.

«Наблюдаемый сегодня мировой турбулентный процесс, связанный с ощущением неконтролируемости хаоса вдоль границ России и обострением ситуации на Ближнем Востоке, заметно повышает градус общественного негатива. Новости из зон конфликтов, санкционное давление, а также неопределенность относительно будущего – каким будет экономическое развитие страны и ее положение в мире – усиливают тревожность и напрямую влияют на субъективное ощущение социального благополучия», — пояснил спикер.

Эксперт также отметил, что доступ к образованию и возможностям самореализации сохраняется, однако горизонт планирования заметно сократился.

«У людей есть доступ к образованию, саморазвитию и возможностям выстраивания собственной жизненной траектории на основе относительно свободного выбора. Однако вместе с этим существенно сократился горизонт планирования будущего: если раньше, например, в советский период, молодежь могла мыслить категориями 15–20 лет вперед, то сегодня многие с трудом прогнозируют даже ближайшие несколько месяцев, что связано с высокой скоростью изменений как во внутренней, так и во внешнеполитической среде», — подчеркнул Самонкин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.