Политолог Рудаков оценил шансы Вэнса стать кандидатом в президенты США

По оценке Рудакова, Вэнс остается самым популярным среди лидеров республиканцев. Эксперт назвал его харизматичным политиком, способным находить общий язык с избирателями и элитами. Он также отметил позитивное отношение к Вэнсу консерваторов, в том числе Такера Карлсона.

«На Вэнса работает его „безальтернативность“. Марк Рубио, на которого часто указывают как на основного соперника Вэнса — это все-таки политик принципиально иного типа. Он скорее „функционер“, „аппаратчик“, дистанция между Рубио и массовым избирателем достаточно велика. Диапазон психоэмоциональных реакций, способность к эмпатии, к обратной связи — по всем этим позициям Рубио уступает Вэнсу», — заявил Рудаков.

Политолог подчеркнул, что оценивать вероятность победы Вэнса на президентских выборах пока рано: до голосования остается много времени. При этом, по его мнению, шансы политика не хуже, чем у любого среднестатистического кандидата от республиканцев за последние 50 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.