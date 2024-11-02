Политолог Рудая: каждый из 190 народов России вносит свой вклад в историю страны

Россия — это дом для более чем 190 народов, каждый из которых вносит свой вклад в богатство и разнообразие культурного ландшафта страны, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая.

«День народного единства отсылает нас к освобождению Москвы от польской интервенции в 1612 году. Тогда, в далеком XVII веке, русский народ объединился под предводительством купца Минина и князя Пожарского и смог отстоять суверенитет нашей страны. Этот героический поступок стал символом национального единства и сплоченности», — сказала Рудая.

По словам политолога, 4 ноября — это не просто еще один праздничный выходной день. Это день, когда стоит задуматься о том, что делает Россию по-настоящему уникальной.

Многие государства сталкиваются с необходимостью обеспечения гармоничного сосуществования проживающих на их территориях представителей разных национальностей. Опыт России показывает, что религиозные, языковые и любые другие различия не являются преградой для построения процветающего общества и поддержания гражданского мира.

«4 ноября — это день, когда стоит вспомнить о том, как наши предки в разные исторические эпохи объединялись, чтобы защитить суверенитет нашей Родины, отстаивая не только территориальную целостность, но и право на сохранение нашей уникальной культурной идентичности. Без их героизма не было бы той России, которую мы знаем сегодня, и не было бы нас самих», — добавила эксперт.