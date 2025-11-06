Политолог рассказал о символизме парада 7 ноября 1941 г на Красной площади

Годовщина парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве — день воинской славы России, одна из памятных дат, увековечивающих в социальной памяти важнейшие и судьбоносные победы, сообщил РИАМО кандидат философских наук, доцент Северо-Кавказского федерального университета Евгений Авдеев.

«Сам парад, проведенный в один из самых сложных для нашей страны периодов — в разгар битвы за Москву, стал по-настоящему легендарным событием. Осенью 1941 года наша Родина переживала, пожалуй, тяжелейший период в своей истории», — сказал Авдеев.

Врагу, несмотря на потери и героическое сопротивление советской армии и народа, удалось продвинуться далеко во внутренние районы страны, блокировать Ленинград, выйти к Предкавказью и начать финальное наступление на Москву. В октябре бои проходили на Можайском рубеже (Можайско-Малоярославецкая оборонительная операция), в конце месяца началась героическая оборона Тулы.

Враг, планировавший захватить столицу к 7 ноября, столкнулся с небывалым сопротивлением, героизмом, мужеством и стойкостью наших воинов, однако еще надеялся прорвать фронт.

«Наступал решающий момент судьбоносной битвы. В условиях, когда немецко-фашистские войска находились на расстоянии от 25 до 60 км от города, а моторизованные части противника могли в любой момент прорваться к окраинам столицы, советским руководством было принято решение, имевшее огромное политическое, символическое и международное значение, — провести парад 7 ноября на Красной площади в ставшей прифронтовой Москве», — добавил Авдеев.

Торжественный марш войск длился чуть больше часа и транслировался по радио. Отправившихся на защиту столицы красноармейцев и курсантов с трибуны мавзолея приветствовали руководители страны. Миру было наглядно продемонстрировано — моральный дух, мужество и воля к победе советского народа не сломлены.

«Красная армия, несмотря на тяжелейшие потери, сильна и боеспособна, небо над столицей надежно защищено, народ и армия единым фронтом стоят на защите столицы. Военный парад на Красной площади вселил в сердца людей твердую веру — врагу не победить, не взять город. Уже в начале декабря наша армия смогла не только остановить противника, но и начать победное контрнаступление под Москвой», — отметил политолог.

