Политолог обозначила важность ответственности за сохранение наследия Родины

Программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» — это эффективный механизм развития экономической, социальной и гуманитарной сфер в России. Об этом РИАМО сообщила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Маргарита Вербицкая.

Создавая уникальные туристические маршруты, молодежь не только формирует почву для экономического развития регионов и привлечения инвестиций в сферу локального туризма, но и обращает внимание на малоизвестные культурные и исторические объекты, интегрирует в туристические маршруты эстетику, культуру и ценности проживающих в регионе этносов.

Мероприятия, которые проводятся в рамках программы «Больше, чем путешествие», подобно туристическим слетам или Первой всероссийской премии в области развития молодежного туризма, являются не только уникальными инструментами для создания локального туристического продукта в России, но и представляют собой платформу, объединяющую представителей государственной службы, научного и преподавательского кругов, молодежи, туроператоров и туристов в одном месте с главной целью – сделать туризм в России более интересным и доступным.

Первая всероссийская премия в области развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие» выполняет задачи сразу по трем трекам внутренней политики России: гражданско-патриотическое воспитание молодежи, социальная сфера и экономическое развитие регионов.

«По этой причине, участие в подобных проектах формирует у молодежи чувство ответственности за сохранение, популяризацию культурного и исторического наследия своей малой Родины. Можно сказать, что благодаря подобным проектам, у молодежи укрепляется национальная идентичность», - сказала эксперт.