Политолог: многонациональный характер армии отражал единство советского общества

Красная армия представляла собой целостный многонациональный организм, объединенный общей целью. В том числе благодаря этому удалось освободить Сталинград от фашистских захватчиков, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Гитлер, ведя войну на Восточном фронте, привел под Сталинград союзные итальянские и румынские части. Однако его высокомерное отношение к союзникам и предвзятость вызвали раскол в рядах его коалиции. Итальянцы и румыны, ощущая презрение со стороны немецкого командования, не проявляли высокой стойкости и желания воевать на Восточном фронте», — сказал Косоруков.

Он добавил, что это дало советской армии значительное преимущество: слабые звенья в обороне противника были быстро и решительно прорваны. Советские войска, охватив врага с севера и юга, разбили итальянские и румынские части, что стало важным шагом для окружения и освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков.

«Важно отметить, что войска, которые освобождали Сталинград, регионы, обеспечивавшие работу тыла, включая промышленный Урал, представляли собой советский многонациональный пролетариат. Это было подлинным проявлением единства народов. Битва, по сути, требовала сверхусилий, которые Советский Союз как многонациональная страна смог продемонстрировать, чтобы победить лучшую на тот момент сухопутную армию мира, а затем перемолоть и победить военные ресурсы объединенной Европы», — рассказал политолог.

Косоруков отметил, что после победы в Великой Отечественной войне Советский Союз не только защитил свою территорию, но и предложил странам народной демократии Восточной Европы действенную модель восстановления, мирного сосуществования и развития.

«К моменту распада Советского Союза многие из этих стран были развитыми промышленными государствами. Сегодня, увы, эти страны превратились в периферию Европы, где промышленность в значительной степени уничтожена, распродана или не может конкурировать с немецкой или французской индустрией», — уточнил эксперт.

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Фото - © RIA Novosti archive, image #44732 / Zelma / CC-BY-SA 3.0/Wikipedia.org

2 февраля — годовщина разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это произошло в 1943 году. А в 1995 году было решено в эту дату отмечать День воинской славы.

Оборонительный этап битвы под Сталинградом начался летом 1942 года. Гитлер хотел завладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывавшие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению.

Советские солдаты сражались за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. В итоге советские воины одержали победу. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий. После этой битвы войска Гитлера окончательно потеряли стратегическую инициативу.