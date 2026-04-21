Политолог Матюшенков назвал обращение Бони к Путину шоу

Политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что эмоциональное обращение Виктории Бони к президенту России поднимает важные темы, но выглядит как продуманное медийное шоу, сообщает «Царьград» .

Он прокомментировал видеообращение Виктории Бони к президенту России. Эксперт подчеркнул, что сами проблемы, о которых говорит блогер, реальны, однако формат подачи вызывает вопросы.

По его словам, когда человек с неоднозначной репутацией, живущий за границей и ранее симпатизировавший Украине, записывает ролик к главе государства, это заставляет задуматься. Медийные фигуры с непрозрачной биографией нередко становятся инструментами информационных кампаний.

Матюшенков отметил, что речь идет о серьезных темах — паводках в Дагестане, экологической ситуации в Анапе, блокировках интернета. Однако эмоциональное видео из Монако с качественной картинкой превращает чужие трагедии в контент.

Эксперт добавил, что ролик выглядит слишком продуманным для спонтанного порыва. Он назвал логичной сдержанную реакцию властей, но подчеркнул: официальная позиция не должна выглядеть как безразличие.

По мнению политолога, ситуация отражает мировой тренд падения доверия к институтам и роста влияния медийных лиц. Лучшим ответом на это он считает открытость чиновников и готовность публично объяснять свои действия.

