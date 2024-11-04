Политолог Макушев: День народного единства укрепляет национальную идентичность

День народного единства — ежегодное и важное напоминание россиянам о силе, которая заложена в единстве народа, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Амир Макушев.

День народного единства был учрежден 20 лет назад по предложению Межрелигиозного совета России, впервые он отмечался в 2005 году. Исторический контекст праздника связан с преодолением внешних угроз и единением русского народа перед лицом врага.

Из истории известно, что народное ополчение страны под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«При этом День народного единства — это не только про память о прошлом. Это и уверенность россиян в настоящем и будущем, осознание того, что мы сможем преодолеть любые препятствия вместе. В этом смысле праздник играет еще одну важную роль — он укрепляет национальную идентичность», — сказал политолог.

По мнению эксперта, специальная военная операция стала тем вызовом, который смог консолидировать россиян перед внешними врагом и угрозой.

«Люди сегодня активно участвуют в сборах помощи военнослужащим, в волонтерских проектах. Проявление заботы о согражданах и готовность прийти на помощь в трудные времена в очередной раз подтверждает, что в нашем культурном коде заложены солидарность и сочувствие ближнему, и за последнее время эти компоненты в массовом сознании только укрепились», — добавил Макушев.

Президент России Владимир Путин не раз обращал на это внимание: «Именно героизм, сплоченность вокруг родины и ее интересов — залог всех наших побед». Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград в 2024 году.