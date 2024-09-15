Политолог Лесюк: лес для России представляет не только экологическую ценность

Ценность леса не только экологическая: промышленность многих субъектов Российской Федерации включает деревообработку и является важной частью экономики региона, сообщила РИАМО член экспертного клуба «Дигория», исполнительный директор сетевого издания СМИ «Научно-образовательная политика» Марта Лесюк.

Площадь лесов составляет 46,4% от общей территории государства.

В 2025 году будет запущен нацпроект «Экологическое благополучие», одно из направлений которого — сохранение лесов. В рамках послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил экологическое благополучие одной из национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Тем не менее, уже сейчас функционируют меры поддержки, направленные на сохранение леса. Так, до конца 2024 года действует нацпроект «Экология», развернута сеть карбоновых полигонов, часть из которых посвящена изучению лесных массивов.

«Большое значение в России придается соблюдению Парижского соглашения по климату, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере», — сказала эксперт.

В международной повестке проблемам экологии уделяют внимание в рамках БРИКС, в частности 20–21 октября состоится Научно-образовательный конгресс БРИКС по экологии и вопросам изменения климата.

«Лес является неотъемлемым элементом экологической повестки и залогом сохранности зеленого потенциала страны, поэтому деятельность работников леса играет важную роль в сохранении и поддержании жизни россиян и государства в целом», — заключила Лесюк.